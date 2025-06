Lo Stretto di Hormuz a rischio dopo gli attacchi degli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . A seguito degli attacchi aerei degli Stati Uniti sui siti nucleari iraniani, il parlamento iraniano ha sostenuto una mozione per chiudere lo Stretto di Hormuz, un'arteria chiave per il commercio globale di energia.



"Incoraggio il governo cinese a Pechino a chiamarli per questo, perché dipendono fortemente dallo Stretto di Hormuz per il loro petrolio", ha detto Marco Rubio in un'intervista a Fox News domenica.

"Se [chiudono lo Stretto] sarà un altro terribile errore. È un suicidio economico per loro se lo fanno. E conserviamo le opzioni per affrontare questo problema, ma anche altri paesi dovrebbero prendere in considerazione la questione. Danneggerebbe le economie di altri paesi molto peggio della nostra".

Mentre la decisione finale spetta ai vertici iraniani, la mossa ha scatenato avvertimenti da parte degli Stati Uniti e crescenti preoccupazioni in Cina, la cui economia dipende fortemente dal petrolio che scorre attraverso questo stretto, che trasporta circa un quinto del consumo totale di petrolio del mondo.