Lo studio anime di Evangelion Gainax non è più ufficiale

Studio Gainax, lo studio anime dietro successi come Neon Genesis Evangelion, FLCL, Gurren Lagann e altri, ora non esiste più. Questo segue la dichiarazione bancarotta dello studio più di un anno fa, un processo ormai concluso.

La finalizzazione e lo scioglimento sono stati annunciati nelle prime ore di questa mattina, ora europea, e sono stati confermati da una dichiarazione di Hideaki Anno, uno dei fondatori originali dello studio. Nella dichiarazione, sembrava che Anno non si trattenesse molto nel definire le fonti della sua frustrazione verso lo studio. Ringraziò anche coloro che avevano aiutato a comandare la nave negli ultimi giorni.

Yasuhiro Kamimura, ad esempio, riceve un riconoscimento speciale come ultimo direttore rappresentante di Gainax, che si occupava dei creditori e della distribuzione dei diritti sulle opere dello studio. La situazione finanziaria dello studio era peggiorata dal 2012 circa, quindi sembra che per ben oltre un decennio sia stato vicino a questo punto. Tuttavia, gli appassionati di anime di tutto il mondo piangeranno la perdita di uno studio che ha realizzato così tante opere chiave.

