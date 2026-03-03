Lo studio dietro Citadelum e One Military Camp apre Abylight Buenos Aires

HQ

Abylight, lo studio e editore barcellonano responsabile sia dei propri titoli (come il recente Citadelum e il precedente One Military Camp) sia degli adattamenti di altri (Hyper Light Drifter e SOMA), ha annunciato ufficialmente questa mattina l'apertura di una nuova controllata nella capitale argentina.

Chiamata Abylight Buenos Aires e "un'organizzazione simile allo studio madre Abylight Barcelona", questa nuova filiale è dedicata allo sviluppo per "piattaforme emergenti", e quindi il team tenderà più all'innovazione che a sistemi più tradizionali e consolidati. Débora Sofía Theaux Leutgeb, responsabile del Global Game Jam nella regione, è stata incaricata di capo.

La menzione più notevole dell'annuncio, tuttavia, è che i primi giochi di Abylight Buenos Aires saranno pubblicati questa primavera (cioè nei prossimi tre mesi), come editore piuttosto che come creazioni autonome, a quanto sappiamo. I titoli specifici sono attualmente sconosciuti.

La mossa è chiaramente strategica, dato la crescita di studi e talenti nella regione LATAM e come i loro progetti si stiano estendendo sempre più lontano. Studi come Etermax e titoli come Arranger, Despelote, Two Strikes, e i prossimi Wind Runners e Sky Dust sono buoni esempi di questo. L'annuncio coincidenza arriva proprio nel giorno in cui sono state diffuse presunte notizie su The Wolf Among Us 2, che sarebbe stato riavviato in Argentina, ma a priori le due storie non sono collegate.

A proposito, dopodomani, il 5 marzo, Citadelum uscirà su PS5 e Xbox Series X/S.