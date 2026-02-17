Lo studio G.I. Joe: Snake Eyes è stato chiuso

HQ

Abbiamo già riportato che l'icona di G.I. Joe, Snake Eyes, sarà protagonista di un gioco sviluppato da Atomic Arcade, uno studio fondato da figure di spicco dell'industria videoludica. L'anno scorso abbiamo avuto il primo assaggio del gioco quando un'immagine è stata condivisa sui social media, indicando che sarebbe stata un'avventura d'azione ninja open-world con una valutazione adulta. Tutto sommato, un gioco da sogno per molti di noi che eravamo bambini negli anni '80.

Ma detto questo... speriamo che non foste troppo entusiasti di questo gioco di Snake Eyes. Secondo Wccftech, è stato ora riportato che Atomic Arcade sembra essere stato chiuso. Hasbro e Wizards of the Coast non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma poche ore fa, un ex dirigente dello studio ha scritto su LinkedIn:

"Sono stato influenzato dalla decisione di Hasbro e Wizards of the Coast di chiudere Atomic Arcade. Anche se ovviamente questo fa schifo, ora ci sono molte persone davvero fantastiche disponibili, me compreso."

Un'altra persona, anch'essa impiegata dallo sviluppatore , scrive:

"A causa della recente chiusura di Atomic Arcade, sto ora esplorando opportunità come Lead Character Artist e Art Director."

Senza uno studio, il futuro del gioco Snake Eyes appare cupo per usare un eufemismo (anche se la nostra preoccupazione principale è ovviamente per gli sviluppatori che hanno perso il lavoro). C'è la possibilità che il progetto venga trasferito a un altro sviluppatore, ma in tal caso probabilmente partirebbero da zero, quindi non dovremmo sperarci prima del 2030 al più presto, ma molto probabilmente dovremmo semplicemente dimenticarci delle avventure di Snake Eyes. Probabilmente per sempre.