Lo studio Helldivers 2 rivela il momento peggiore dopo l'incontro con il capo di PlayStation

Helldivers 2 è stata una delle uscite a sorpresa del 2024. Essendo un sequel di un gioco per PlayStation 4 poco conosciuto, ha attirato l'attenzione di un vasto pubblico, motivo per cui Arrowhead, lo studio responsabile del progetto, è rimasto sorpreso. Alcuni insetti causarono una piccola rivolta, ma fu breve. Il problema è sorto al lancio del titolo su Steam.

Sony ha annunciato che per godersi il gioco, i giocatori dovevano collegare il proprio account Steam al proprio account PlayStation Network. Ciò ha portato a più di 100.000 recensioni negative in 48 ore e al ritiro del gioco da più di 150 paesi. Sebbene la decisione sia stata successivamente annullata, è stato un evento che ha causato insicurezza per Sony e Arrowhead.

Nel podcast The Game Business, il direttore di Arrowhead Shams Jorjani ha parlato del momento più teso, quando il capo di PlayStation lo ha chiamato per far rivivere il gioco. "Forse il punto più basso del mio mandato finora", Jorjani disse loro. "Ho dovuto spiegare all'amministratore delegato perché le cose erano nello stato in cui si trovavano e cosa avremmo fatto per riprenderci. E ho dovuto dire la scomoda verità che non c'è nulla da fare a breve termine. Ma a lungo termine, abbiamo piani che ci riporteranno in carreggiata".

Inoltre, Jorjani ha ammesso di essere stato ispirato dalla precedente esperienza di Hello Games con No Man's Sky, a causa del viaggio del gioco dall'uscita agli anni successivi alla sua uscita. "Il gioco ha avuto un sacco di clamore, poi è stato un flop, e poi sono andati avanti e hanno semplicemente aggiornato il gioco".

