Lo studio Oblivion Remaster licenzia il 7% della forza lavoro

Virtuos, meglio conosciuto per il suo lavoro su remaster come Oblivion e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ha annunciato che sta tagliando 300 posti di lavoro. Ciò equivale a circa il 7% dei 4.200 dipendenti dell'azienda, con i ruoli più interessati che si trovano negli uffici in Cina e Francia.

Secondo i rapporti, il successo di Oblivion Remastered non si è tradotto in entrate significative per l'azienda, nonostante le forti vendite al lancio e nelle settimane successive. È anche possibile che la più ampia ondata di licenziamenti in Microsoft possa aver avuto alcuni effetti a catena su Virtuos come studio partner.

Virtuos ha recentemente subito un'espansione significativa, aprendo nuovi uffici in Giappone, Ucraina e Malesia e assumendo un ruolo di sviluppo più integrato in diversi titoli di alto profilo. I suoi team hanno contribuito a progetti importanti, tra cui l'aggiornamento 2.3 per Cyberpunk 2077. Il fatto che l'azienda stia ora licenziando una parte così consistente della sua forza lavoro è l'ennesimo promemoria che fa riflettere sul fatto che la sicurezza del lavoro nell'industria dei giochi è sempre più precaria, non importa quanto lo studio possa sembrare di successo dall'esterno.