Lo studio suggerisce che i maschi di Neanderthal si accoppiavano più spesso con femmine umane
Le prove del DNA indicano un bias di genere negli antichi modelli di incrocio.
Nuove ricerche genetiche suggeriscono che l'incrocio tra Neanderthal e primi esseri umani moderni avveniva più spesso tra maschi Neanderthal e femmine. Lo studio, pubblicato su Science , offre una nuova spiegazione sul perché il DNA neanderthal sia in gran parte assente dal cromosoma X umano.
I ricercatori guidati da Alexander Platt e Sarah Tishkoff dell'Università della Pennsylvania hanno confrontato il DNA dei resti neanderthaliani (inclusi gli individui Altai, Chagyrskaya e Vindija) con dati genetici provenienti da popolazioni dell'Africa subsahariana privi di ascendenza neanderthal. Hanno scoperto che i cromosomi X dei Neanderthal mostravano un eccesso del 62% di DNA umano moderno, rispecchiando la scarsità di DNA Neanderthal sul cromosoma X umano.
Poiché le femmine portano due cromosomi X e i maschi solo uno, la direzione dell'accoppiamento influenzerebbe la diffusione dei geni. Se i maschi Neanderthal si accoppiassero più frequentemente con le femmine umane, meno cromosomi X Neanderthal entrerebbero nel pool genetico umano. I risultati suggeriscono che i modelli di accoppiamento a lungo termine, piuttosto che incompatibilità genetica, potrebbero spiegare i cosiddetti "deserti neanderthaliani" nel DNA umano...