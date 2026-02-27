Lo studio suggerisce che i maschi di Neanderthal si accoppiavano più spesso con femmine umane

HQ

Nuove ricerche genetiche suggeriscono che l'incrocio tra Neanderthal e primi esseri umani moderni avveniva più spesso tra maschi Neanderthal e femmine. Lo studio, pubblicato su Science , offre una nuova spiegazione sul perché il DNA neanderthal sia in gran parte assente dal cromosoma X umano.

I ricercatori guidati da Alexander Platt e Sarah Tishkoff dell'Università della Pennsylvania hanno confrontato il DNA dei resti neanderthaliani (inclusi gli individui Altai, Chagyrskaya e Vindija) con dati genetici provenienti da popolazioni dell'Africa subsahariana privi di ascendenza neanderthal. Hanno scoperto che i cromosomi X dei Neanderthal mostravano un eccesso del 62% di DNA umano moderno, rispecchiando la scarsità di DNA Neanderthal sul cromosoma X umano.

Poiché le femmine portano due cromosomi X e i maschi solo uno, la direzione dell'accoppiamento influenzerebbe la diffusione dei geni. Se i maschi Neanderthal si accoppiassero più frequentemente con le femmine umane, meno cromosomi X Neanderthal entrerebbero nel pool genetico umano. I risultati suggeriscono che i modelli di accoppiamento a lungo termine, piuttosto che incompatibilità genetica, potrebbero spiegare i cosiddetti "deserti neanderthaliani" nel DNA umano...