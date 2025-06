Lo studio Xenoblade ha avuto una mano nello sviluppo di Mario Kart World

HQ

Sono passate un certo numero di ore da quando Mario Kart World è stato finalmente rilasciato e ha iniziato il suo viaggio verso lo stesso strepitoso successo del suo predecessore. Siamo rimasti davvero colpiti dal gioco e potete leggere la nostra recensione a questo link.

Quindi Nintendo lo ha fatto di nuovo. Ma non da soli. Ora si scopre che in realtà hanno avuto un po' di assistenza. Lo sviluppatore di proprietà di Nintendo Monolith Soft, meglio conosciuto per la serie Xenoblade, ha annunciato tramite i social media (grazie Gamespot) di aver contribuito allo sviluppo e scrive, tradotto da Bing:

"Mario Kart World, per il quale Monolith Soft si è occupata dello sviluppo parziale degli ambienti, delle tracce e del design dei personaggi, è stato rilasciato da Nintendo."

Monolith Soft ha molta esperienza di lavoro con Nintendo ed è stato precedentemente coinvolto sia in The Legend of Zelda: Breath of the Wild che in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sappiamo anche che sia 1-Up Studio che Bandai Namco sono stati inclusi nello sviluppo di questo gigantesco progetto, che si dice sia iniziato già nel 2017.