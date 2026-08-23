Lo sviluppatore del gioco, in cui interpreti una donna enorme che distrugge una città, ha sostenuto che il titolo sia stato rilasciato senza permesso

Giantess Playground, il gioco che non pensavo davvero di dover mai conoscere ma che ora conosco, si è trovato coinvolto in una controversia dopo che lo sviluppatore originale e solista GiantessGameUE5 ha sostenuto che l'uscita su Steam del sandbox sia arrivata senza il suo consenso o i ricavi promessi da Aggressive Mastery, lo studio che gestisce l'Epic Games Store e la distribuzione su Steam, così come alcuni effetti di distruzione.

Come forse puoi intuire dal titolo, Giantess Playground ti vede prendere il controllo di una delle 20 donne enormi che si aggirano per una città come un bel Godzilla, distruggendola come vogliono. Il gioco ti permette anche di interpretare una persona di dimensioni normali, nascondendosi dall'attacco della donna alta 50 piedi o comandandole di distruggere ciò che preferisci.

Come rilevato da Automaton, GiantessGameUE5 ha dichiarato all'inizio di quest'anno su Patreon di essere stato rimosso dal progetto, a seguito di una disputa sulla condivisione dei ricavi e sulla strategia di rilascio. Ora, un aggiornamento sostiene che Aggressive Mastery abbia trattenuto i ricavi dovuti a GiantessGameUE5 e abbia pubblicato unilateralmente la pagina dello Steam Store il 14 agosto. Non sono state fatte dichiarazioni pubbliche sulla controversia da parte di Aggressive Mastery, ma seguirò questa storia strana e intrigante man mano che si sviluppa.