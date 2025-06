Lo sviluppatore di A Mortician's Tale ha appena lanciato un nuovo gioco gratuito

Gli sviluppatori Gabby DaRienzo, Kait Tremblay, Jen Costa, Nina Wong, halina airone, Mobeen Fikree e Jacquelin de Leon di Laundry Bear Games hanno lavorato per dissipare parte dello stigma che circonda la morte. In passato, questo si presentava sotto forma del titolo indie A Mortician's Tale, un progetto che cercava di proiettare la morte in modo più positivo e naturale, e ora lo stesso team è tornato a farlo.

Come parte di Wholesome Games Direct, ci è appena stato mostrato un altro assaggio di Seasonala Cemetery, un gioco che viene descritto come una "esperienza meditativa che invita i giocatori a esplorare la serena bellezza di un cimitero vivente e pulsante". L'idea alla base del gioco è quella di girovagare per un cimitero che riflette la data, stagione e l'ora in cui ti trovi attualmente nel mondo, il tutto per fornire un'esperienza meteorologica e diurna/notturna che rispecchia la realtà del gioco. Da qui, l'obiettivo è semplicemente quello di "osservare e interagire con gli NPC e gli animali mentre visitano il cimitero di Seasonala, il tutto ascoltando suoni ambientali registrati da un cimitero reale".

Anche se questo potrebbe sembrare abbastanza insolito, vale la pena dare un'occhiata al gioco se hai un po' di tempo libero, poiché è appena stato lanciato il Steam e itch.io, come gioco completamente gratuito.