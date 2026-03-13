Lo sviluppatore di Ark afferma che Vin Diesel giocava a Survival Evolved "quanto qualsiasi giocatore professionista di Ark"

HQ

Quando Ark 2 fu svelato e si scoprì che Vin Diesel sarebbe stato coinvolto nel progetto, molti sorprese vedere l'attore di Fast and Furious interessato a un videogioco di sopravvivenza con dinosauri. Ma il motivo del coinvolgimento di Diesel sembra ruotare attorno al fatto che l'attore si diverte molto a interpretare Ark, cosa che il cofondatore di Studio Wildcard, Jeremy Stieglitz, ha spiegato a PC Gamer.

Quando gli fu chiesto dell'amore di Diesel per Ark, Stieglitz sottolineò: "Diesel, soprattutto all'epoca, suonava molto di Ark. Ai tempi di Survival Evolved, ci giocava quanto qualsiasi giocatore professionista di Ark. Centinaia e centinaia e centinaia di ore. Lui e i suoi figli, il suo partner, [erano] davvero bravi nel gioco. Giocavano su tutte le mappe, conoscevano tutti i bug, conoscevano tutte le imprese. Avevano la loro tribù."

Stieglitz poi discute di come il personaggio di Diesel in Ark 2 si inserirà nel gioco, spiegando che il personaggio di Santiago esisteva effettivamente prima che Diesel entrasse in gioco e che è stato adattato per adattarsi all'archetipo dell'attore. Si dice che "il personaggio era stato originariamente scritto come, tipo, un nerd, e noi siamo tipo... Sì, non funzionerà. Sarà un nerd davvero muscoloso, fantastico, che può prendere a pugni chiunque?"

Detto questo, non sembra che Diesel sarà davvero troppo coinvolto in Ark 2 quando arriverà, dato che ci viene anche detto che solo poche battute sono state registrate dall'attore, la maggior parte delle quali per il teaser trailer e la serie animata. Questo potrebbe cambiare man mano che il lavoro su Ark 2 prosegue, ma a giudicare dai commenti di Stieglitz finora, non ci sono battute e battute di doppiaggio di Diesel nascoste da qualche parte in attesa di essere usate.