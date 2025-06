Lo sviluppatore di Buckshot Roulette rivela la data di uscita di s.p.l.i.t

Il nuovo gioco dello sviluppatore di Buckshot Roulette Mike Klubnick, s.p.l.i.t, verrà lanciato il mese prossimo. Il gioco horror narrativo che combina immagini nostalgiche con una formula di gioco unica di hacking del terminale arriva il 24 luglio.

s.p.l.i.t vede i giocatori chattare con altri tecnici per eseguire un attacco malware. Non importa se hai successo o fallisci, la tua storia non verrà raccontata per decenni. Nel tuo terminale, esegui software, esegui comandi e puoi risolvere enigmi di hacking.

Nel gioco, stai cercando di infiltrarti in una sovrastruttura di elettronica non etica, che è probabilmente il punto in cui entrano in gioco gli elementi più spettrali. Dai un'occhiata al misterioso trailer della data di uscita qui sotto: