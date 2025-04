Lo sviluppatore di Call of Duty difende gli effetti del gioco sui giovani uomini

HQ

Dopo l'enorme successo della serie limitata Netflix Adolescence, sembra che le conversazioni sui giovani uomini stiano crescendo notevolmente negli ultimi mesi. Di recente, Sir Gareth Southgate, ex allenatore dell'Inghilterra, ha definito il gioco d'azzardo una "alternativa malsana" per i giovani uomini.

Lo sviluppatore di Call of Duty, Pete Attipis, ha parlato con la BBC per difendere i giochi, affermando che non dovrebbero essere presi di mira in questo modo. "Puoi guardare qualsiasi cosa e dire che è un problema", ha detto il designer di Black Ops 6. "Si tratta solo di come usi il mezzo... Dipende da cosa stai cercando e da come gestisci la moderazione di questo, da come gestisci ciò che significa per la tua vita".

Actipis ha anche negato che i giochi di Call of Duty debbano educare i bambini e i ragazzi su concetti come la violenza. Un giocatore di Call of Duty ha anche aggiunto che non crede che il gioco abbia un'influenza negativa. "La gente guarda qualcuno che gioca per otto ore e pensa 'non sta facendo molto'. Ma potrebbe prepararsi per un torneo. Questo potrebbe valere un mese di stipendio, a volte uno stipendio annuale per alcune persone".

Il gioco può spesso essere un bersaglio facile quando le persone guardano alla violenza nella nostra società. Con la sua stessa violenza e il fatto che è un mezzo interattivo, può essere incolpato semplicemente di un sacco di problemi più ampi. Tuttavia, poiché la società è diventata più consapevole del gioco, sembra che possiamo portare il dibattito sulla sua influenza a un livello più profondo, anche se alcuni respingono completamente l'attività.

