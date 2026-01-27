Lo sviluppatore di Darkest Dungeon conferma che lo spin-off del gioco da tavolo è stato cancellato

HQ

Gli sviluppatori di Darkest Dungeon, Red Hook Studios, hanno confermato che lo spin-off del roguelike grimdark fantasy non arriverà presto sugli scaffali, a causa della difficile situazione finanziaria del creatore di giochi da tavolo Mythic Studios.

"Come molti di voi sanno, la situazione finanziaria a Mythic Games è stata tesa negli ultimi anni. Abbiamo tenuto d'occhio la situazione, sperando nel meglio. Purtroppo, a questo punto, Mythic Games non è più in grado di produrre o consegnare il gioco da tavolo Darkest Dungeon," scrive Red Hook in un post sul sito Darkest Dungeon. "Abbiamo riposto la nostra fiducia in Mythic Games per mantenere le loro promesse e mantenere il nome Darkest Dungeon. Non ci circosteremo con le parole, il loro crollo e l'incapacità di adempiere agli ordini della Wave 2 sono uno sviluppo estremamente deludente e sappiamo che questo colpisce profondamente molti fan di Darkest Dungeon."

Questa situazione sfortunata non significa che il gioco da tavolo Darkest Dungeon muoia completamente, dato che Red Hook ha confermato che tutti i sostenitori del gioco avrebbero dovuto ricevere ormai un'email contenente tutti i file del gioco, incluse regole, modelli 3D e altro ancora. C'è la speranza che i fan possano realizzare il gioco da soli se lo desiderano, ma Red Hook non ha la capacità di produrre e distribuire un gioco da tavolo da solo.

Vale anche la pena notare che non sembra che questi problemi finanziari si estendano a Red Hook, ma riguardano solo Mythic Games. Quindi, non preoccuparti troppo nemmeno del futuro della serie di giochi Darkest Dungeon.