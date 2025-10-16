Lo sviluppatore di Detroit: Become Human, Quantic Dream, conferma il lavoro su un gioco multiplayer competitivo

Mentre Sony potrebbe rivalutare i suoi sforzi per il live-service e altri sviluppatori si chiedono se possono davvero fare in modo che il loro ultimo Battle Pass attiri milioni di giocatori, Quantic Dream sta andando dove non è mai arrivato prima. Lo sviluppatore di Detroit: Become Human and Beyond: Two Souls sta realizzando un gioco multiplayer competitivo.

"Dopo anni come studio di un singolo progetto, abbiamo anche deciso di fare un nuovo passo", si legge in un nuovo post sul blog del capo di Quantic Dream, David Cage. "Diversi team si dedicano completamente alla creazione della prossima generazione di grandi giochi, tra cui qualcosa di molto diverso, un'esperienza multiplayer competitiva, nata dallo stesso spirito di curiosità e creatività che ci ha sempre definito".

Cage fa notare che Quantic Dream è consapevole di non essersi mai tuffato nelle esperienze multiplayer prima, ma promette che lo studio sa di avere "tutto da dimostrare".

Non si sa quando vedremo di più di questa esperienza multiplayer, o cosa sia effettivamente. Tiratore? Strategia? Chissà? Tutto quello che sappiamo è che sta arrivando, e così anche Star Wars Eclipse, che ha ricevuto un altro aggiornamento speranzoso ma vago. "Naturalmente, lo sviluppo di Star Wars: Eclipse continua e siamo ansiosi di condividere di più con voi in futuro". Cage scrive.

AGGIORNAMENTO: Ora sappiamo qual è il titolo e il concetto del gioco. Quantic Dream ha rivelato tramite un comunicato stampa che lo studio sta lavorando a Spellcasters Chronicles, un gioco di strategia d'azione 3v3 che debutterà su PC entro la fine del 2025 tramite una closed beta. Dai un'occhiata al trailer qui sotto: