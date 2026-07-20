Lo sviluppatore di Disco Elyisum e Zero Parades licenzierà più di 30 dipendenti

HQ

Ancora una volta, le persone nell'industria dei videogiochi sentono parlare di "notizie difficili", che raramente significano altro che licenziamenti. Nel caso di Disco Elysium e dello sviluppatore Zero Parades: For Dead Spies ZA/UM, la "notizia difficile" è proprio questa, poiché l'azienda ha confermato di licenziare "fino a 32" membri del suo personale, che sono stati informati del loro licenziamento o hanno ricevuto avvisi di rischio di rischio.

Questi 32 dipendenti provengono da tutto ZA/UM, e la sfortunata decisione è stata presa di licenziare una parte dello staff a causa delle scarse prestazioni dell'ultimo titolo dello studio, Zero Parades: For Dead Spies. Sebbene abbia ricevuto buone recensioni, il gioco non ha raggiunto il livello di prestazioni commerciali desiderato per ZA/UM, il che significa che semplicemente non ha venduto tante copie come avrebbero voluto.

Secondo una dichiarazione di ZA/UM, questo cambierà "la forma di ZA/UM, ma non il suo scopo. I nostri standard artistici restano invariati: persisteremo." Quindi, non aspettarti che lo sviluppatore vada da nessuna parte, ma forse non aspettarti che emerga qualcosa di nuovo troppo rapidamente. Già ZA/UM aveva avuto la sua buona dose di controversie, dopo che molti dei principali sviluppatori di Disco Elysium avevano lasciato l'azienda per avviare i propri studi.

La controversia ha causato tale confusione che è possibile che le persone siano rimaste incerte sul fatto di sostenere o meno Zero Parades: For Dead Spies. Il passaparola del RPG non era forte come quello di Disco Elysium, e ZA/UM non è riuscito a imbottiglia il fulmine in una seconda occasione.