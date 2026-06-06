Lo sviluppatore di Duck Detective torna nel 2026 con un thriller misterioso ispirato a Knives Out, noto come Apple Crumble

Se hai giocato ai titoli Duck Detective, conoscerai più che bene il lavoro dello sviluppatore Happy Broccoli Games, che ha dimostrato una grande abilità nel realizzare questo tipo di progetti. Come parte della presentazione Day of the Devs dopo il Summer Game Fest, il team è appena apparso per presentare uno sguardo al loro prossimo titolo, un gioco unico della saga Duck Detective ma che mantiene comunque un tono e un tema familiari.

Il progetto si chiama Apple Crumble ed è un thriller misterioso che chiede ai giocatori di risolvere una serie di situazioni sconcertanti, tutto nel tentativo di scoprire l'identità della persona che sta attivamente cercando di uccidere la nonna. Che orribile!

Con dialoghi completamente doppiati e ispirato a Knives Out, il gioco presenta una banda di sospetti che devi determinare chi sia il vero colpevole dietro il complotto di omicidio, tra cui tua madre, tuo zio, tua nonna stessa, un uomo strano e insolito nella tua camera da letto, e persino... te stesso.

Happy Broccoli afferma che Apple Crumble durerà circa 60-90 minuti e sarà lanciato già entro la fine di quest'anno su PC e Mac. Non conosciamo ancora la data esatta di lancio, ma puoi vedere il trailer di annuncio e alcune immagini qui sotto.