Lo sviluppatore di Ghostrunner svela il Soulslike in prima persona chiamato Valor Mortis

Il divertimento della Gamescom Opening Night Live è appena iniziato, poiché il pre-show per la trasmissione di massa si è appena concluso. Durante l'evento di prova, uno sviluppatore presente per mostrare ciò su cui stava lavorando è One More Level, lo studio polacco noto soprattutto per essere il creatore dei titoli Ghostrunner.

Durante il pre-show, One More Level ha presentato a tutti un progetto noto come Valor Mortis, che in realtà è un progetto molto diverso da quello che ci aspettiamo dal team, in quanto si tratta di un Soulslike in prima persona. Sì, questo è destinato a essere un gioco impegnativo, ambientato in un mondo simile a Metroidvania ispirato all'Europa dell'Est durante la conquista di Napoleone nel 19° secolo.

Il comunicato stampa descrive il gioco come segue: "Un gioco soulslike in prima persona per giocatore singolo che combina combattimenti brutali e metodici, livelli ispirati ai Metroidvania e una narrazione avvincente avvolta nell'orrore, nella corruzione, nella tentazione e nella cospirazione. Situato in una versione distorta dell'Europa orientale devastata dalla guerra durante la conquista di Napoleone nel XIX secolo, un soldato francese risorto deve esercitare il potere corruttore di una misteriosa sostanza simile alla peste per salvare l'umanità dagli orrori della guerra che crea, mentre combatte terrificanti abomini che si trovano solo negli incubi.

Ci viene anche detto che in Valor Mortis, i giocatori assumono il ruolo di William, un soldato che viene resuscitato da una tomba sul campo di battaglia per scoprire un mondo infestato dalla peste e dove gli alleati sono stati contorti in abomini noti come Nephtoglobin. L'obiettivo è quello di esplorare e sopravvivere in questo mondo, che viene descritto come una storia alternativa del 19° secolo.

Parlando di Valor Mortis, il CEO di One More Level Szymon Bryla ha spiegato: "Con Valor Mortis, volevamo provare qualcosa di nuovo e originale, un'esperienza più oscura, pur offrendo ai giocatori una vera sfida. Dopo Ghostrunner, sapevamo di avere le basi per creare un titolo FPP, ma questa volta in un genere soulslike. Allo stesso tempo, volevamo rimanere fedeli a ciò che sappiamo fare meglio: creare giochi impegnativi per giocatori hardcore, ambientati in un mondo coinvolgente ed espansivo, dimostrando al contempo che lo studio è cresciuto rispetto ai nostri progetti precedenti. Valor Mortis è una versione fresca, nuova e originale del genere soulslike su cui non vediamo l'ora che i giocatori mettano le mani".

Allo stato attuale, Valor Mortis verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S nel 2026, con un playtest previsto per le settimane a venire. Puoi vedere il trailer di annuncio del gioco qui sotto.