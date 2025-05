Lo sviluppatore di Indiana Jones, MachineGames, ha eliminato un titolo non annunciato

HQ

Indiana Jones and the Great Circle è stato un enorme successo per lo sviluppatore svedese MachineGames, altrimenti meglio conosciuto per i suoi giochi Wolfenstein. Ci sono molte indicazioni che svilupperanno un'altra Indiana Jones avventura prossima, ma ci sono state anche molte voci sia su un nuovo Wolfenstein che su un nuovo Quake.

E forse era vero che uno degli ultimi due era in fase di sviluppo, ma se così fosse, c'è purtroppo il rischio che siano stati cancellati. L'utente di Bluesky Timur222 ha notato che uno sviluppatore che ha lavorato a MachineGames per sette anni e ha lasciato lo studio nel 2024, è stato l'artista principale di un gioco che è stato cancellato senza mai essere annunciato, ma è stato in produzione tra il 2022 e il 2024.

Un'ipotesi ragionevole è che MachineGames e Bethesda volessero invece concentrare più risorse sulla prossima avventura Indiana Jones. Non sappiamo se sia Wolfenstein o Quake ad essere stato colpito da questo, ma sono i giochi di cui si parla di più da MachineGames negli ultimi anni.