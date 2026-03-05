Lo sviluppatore di MindsEye, Build a Rocket Boy, colpito da ulteriori licenziamenti a causa di "spionaggio organizzato e sabotaggio aziendale"

HQ

La saga dello sviluppatore di MindsEye Build a Rocket Boy continua. Dopo il lancio molto travagliato del titolo, lo studio ha subito ogni sorta di ristrutturazione e proprio in questo punto la stessa situazione si sta ripetendo.

In una dichiarazione su LinkedIn, il CEO Mark Gerhard spiega che sempre più licenziamenti stanno influenzando lo sviluppatore, con il numero esatto di persone che perdono il lavoro non direttamente menzionato.

Quello che è stato accreditato come motivo di questi licenziamenti, oltre al fallimento del gioco, sono episodi considerati "oltre le normali sfide operative e un ambiente competitivo." Per chi si chiedesse a cosa si riferisca tutto ciò, Build a Rocket Boy è da tempo stato vocale nel definire il tema di "spionaggio organizzato e sabotaggio aziendale, " come viene descritto questa volta, una situazione che lo sviluppatore afferma di avere ora "prove schiaccianti" a suo favore che non può condividere a causa del fatto che "si sta muovendo verso il processo".

Parlando nuovamente dei licenziamenti, Gerhard aggiunge che "l'impatto prolungato del difficile lancio" contribuisce anche al taglio del personale e che questa ultima decisione è un "passo brutale e straziante" che "garantirà il futuro a lungo termine dell'azienda e dei progetti che continueremo a costruire."