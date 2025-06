Lo sviluppatore di Nobody Saves the World svela il nuovo gioco di ruolo d'azione Metroidvania, Blighted

Come parte di Day of the Devs, Drinkbox Studios, lo sviluppatore dietro Guacamelee e Nobody Saves the World, ha appena rivelato il suo prossimo progetto, un Metroidvania action RPG noto come Blighted.

Questo gioco dovrebbe arrivare su PC e console nel 2026 e, per quanto riguarda di cosa si tratta e come si gioca, per cominciare possiamo aspettarci un mondo descritto come un incubo western psichedelico. Si dice che l'obiettivo sia quello di imparare a sfruttare il proprio Blight, che è sia una fonte di potere che un sistema di difficoltà dinamico. Usando questo, devi viaggiare in tutta la terra, scoprendo segreti, abbattendo nemici e boss mortali e consumando ricordi per diventare più efficace in azione.

Drinkbox fa un ulteriore passo avanti per discutere un po' della trama e della narrazione, spiegando:

"In passato, i morti venivano sepolti con i semi piantati nel cervello. Questi semi sono cresciuti in alberi, circondando il villaggio del giocatore. Il frutto di questi alberi era speciale, conteneva i ricordi dei morti. La conoscenza e le tradizioni sono state tramandate attraverso questo frutto per generazioni.

"Questo continuò fino a quando colui che si chiamava Sorcisto profanò il rituale. Mangiando cervelli crudi, ha acquisito un vasto potere e conoscenza. Ha consumato l'intero villaggio, distrutto la sua foresta della memoria e infettato il mondo con una piaga mortale.

"Affronti l'onda dell'unico sopravvissuto alla furia di Sorcisto, combattendo per reclamare i ricordi del tuo popolo, prima che la tua stessa Piaga ti sorpassi."

Blighted supporterà sia l'azione per giocatore singolo che anche la modalità cooperativa drop-in/drop-out, e il gioco sarà accompagnato da una colonna sonora composta da Jim Guthrie, che ha composto la colonna sonora di Nobody Saves the World.