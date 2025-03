Lo sviluppatore di Olija lancia la demo per il gioco in arrivo chiamato Forestrike

HQ

Se ti è piaciuta l'avventura che era il gioco Olija qualche anno fa, avrai familiarità con il lavoro dello sviluppatore Skeleton Crew Studio. Lo stesso team si sta preparando a debuttare con il suo prossimo lavoro, descritto come un gioco tattico di kung-fu in cui la ripetizione e la pratica sono la chiave del successo. Essenzialmente, pensa Sifu ma 2D e con uno stile artistico pixelato.

Il motivo per cui ne parliamo è perché Skeleton Crew ha appena rilasciato un nuovo trailer per il progetto noto come Forestrike, e in questo trailer scopriamo tutto sullo stile di combattimento Leaf e su come ciò consenta al giocatore di manipolare e controllare il flusso della battaglia e persino di rivolgere gli attacchi dei nemici contro se stessi.

Assicurati di dare un'occhiata all'ultimo trailer di Forestrike qui sotto per vedere se vale la pena inserire questo gioco nella tua lista dei desideri. O forse meglio ancora, provare il gioco e poi prendere quella decisione, dato che Skeleton Crew ha anche appena debuttato con una demo per il progetto, che consente ai fan di incontrarsi Old Master Talgun e di iniziare ad apprendere gli insegnamenti anti-violenti del Leaf School.

Forestrike è attualmente previsto per il 2025 su PC e Nintendo Switch.