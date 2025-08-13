Lo sviluppatore di porting per console Minecraft apre un nuovo studio a Edimburgo

Se hai giocato a Minecraft su PlayStation, Xbox o una console Nintendo, probabilmente avrai familiarità con il nome 4J Studios. Questa è la potenza del porting che è stata responsabile di aver portato Minecraft a due generazioni di console (Xbox 360 e Xbox One, PS3 e PS4, Wii U e Nintendo Switch, più PlayStation Vita ), e da allora ha distolto la sua attenzione dalla creazione a blocchi di Mojang per lavorare invece sul proprio concorrente.

Questo concorrente è noto come Reforj e, per quanto riguarda il motivo per cui lo stiamo sollevando, è stato recentemente riferito che 4J Studios si sta espandendo per continuare a lavorare su questo gioco in arrivo.

Secondo The Scotsman, 4J Studios ha ora aperto un nuovo studio a Edimburgo, per costruire la sua sede centrale con sede a Dundee, che ospiterà un gruppo di sviluppatori extra che avranno il compito di concentrarsi su "ruoli di software e design".

Non è chiaro quanti sviluppatori avranno sede presso l'ufficio di Edimburgo, ma ci è stato detto che 4J impiega attualmente più di 50 persone, qualcosa che intende crescere per prepararsi all'arrivo di Reforj nel 2026.

Parlando dell'apertura di questa nuova sede, l'amministratore delegato di 4J Studios ', Paddy Burns, ha aggiunto: "Speriamo di poter capitalizzare questo slancio e quel senso di energia aprendo il nostro primo ufficio a Edimburgo, che ci darà un accesso ancora migliore al variegato pool di talenti software e di progettazione che esiste dentro e intorno alla città".

Gli ha fatto eco il presidente Chris Van der Kuyl, che ha spiegato: "È fondamentale che il settore e il governo utilizzino questo come catalizzatore per ulteriori collaborazioni e collaborazioni, creando le migliori condizioni possibili per le molte persone e studi brillanti che abbiamo nel settore in Scozia. 4J è lieta di far parte di questa storia e speriamo che l'apertura di questo nuovo ufficio a Edimburgo sottolinei il nostro impegno a premiare e coltivare il talento".

Per quanto riguarda ciò che dovremmo aspettarci da Reforj, la pagina Steam del gioco afferma che si tratta di un sandbox open-world in cui l'obiettivo è quello di "viaggiare verso nuovi mondi esotici, stabilire insediamenti in condizioni ostili e sbloccare i segreti di una civiltà perduta che si estende su più mondi". Avrà mondi voxel generati proceduralmente, sistemi di terraformazione e costruzione, oltre a sfide da intraprendere e superare.