Lo sviluppatore di punta rivela un nuovo caotico gioco cooperativo Crashout Crew

Il team di sviluppo che ha lavorato al successo multiplayer Peak with Landfall ha rivelato il suo prossimo titolo co-op in Crashout Crew. Aggro Crab Games ha sviluppato il gioco durante una game jam quest'anno, lavorando maggiormente sul lato caotico e sciocco dei giochi multiplayer, mentre il team che ha sviluppato Peak voleva creare un'esperienza più cooperativa.

Crashout Crew sembra certamente trasudare caos, poiché dal trailer di annuncio del gioco vediamo esplosioni, meteore che cadono dal cielo e polli che si schiudono completamente formati da uova incrinate. Se questo è ciò che serve per ottenere la certificazione per carrelli elevatori, posso fare a meno della qualifica.

Tu e un massimo di tre amici andate in giro con i carrelli elevatori in un gameplay simile a qualcosa come Overcooked. Devi portare gli articoli giusti ai camion giusti per le consegne e spedirli. I personaggi assomigliano molto ai nostri coccolosi scout di Peak, ma con facce adatte alle urla e ai pianti associati a quello che sembra il peggior lavoro che si possa mai fare. Tuttavia, sembra che sarà divertente con gli amici e Crashout Crew ha una demo in arrivo il 13 ottobre.