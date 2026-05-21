Lo sviluppatore di Splitgate presenta un nuovo sparatutto a movimento frenetico Empulse

La saga degli sviluppatori di Splitgate, 1047 Games, continua, poiché hanno ufficialmente presentato il loro nuovo gioco Empulse. A seguito delle voci che lo studio stesse lavorando a un successore spirituale di Titanfall, Empulse si presenta come uno sparatutto basato sul movimento, sfruttando combattimenti frenetici e un ottimo uso della verticalità.

"Empulse è un sparatutto veloce 6v6 in arrivo. Wallrun, rampino, Ologramma, pilota mech e P.A.I.N.T. per le strade verticali di Freehold. Supera il tuo avversario o vieni superato in armi," recita la sinossi del gioco su Steam. Sembra un po' simile a Splitgate, solo senza i portali. Almeno 1047 Games sta facendo ciò che sa, ma sarà interessante vedere se questo sparatutto riuscirà a distinguersi tra gli altri, così come dalla moltitudine di giochi live-service che cercano di attirare la nostra attenzione in questi giorni.

Ci aspettiamo una rivelazione ufficiale di Empulse a breve, forse tra circa due settimane per il Summer Game Fest. Sembra ieri che il CEO di 1047 Games sia salito sul palco a SGF con il cappello "Make FPS Great Again" e abbia dato fuoco a internet. Poco prima che Splitgate 2 o Arena Reloaded, se ti interessano, non riuscivano a suscitare lo stesso hype che aveva il gioco originale.