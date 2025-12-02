Lo sviluppatore di The Ascent promette un annuncio ai Game Awards

HQ

La raffica di progetti e annunci che saranno svelati su The Game Awards sta prendendo ulteriore forma. Oltre a Geoff Keighley che anticipa aggiornamenti e rivelazioni imminenti, anche gli sviluppatori si stanno unendo al divertimento, incluso il team che ha creato The Ascent.

Neon Giant si è rivolto a X per anticipare un annuncio su The Game Awards. Non ci viene detto esattamente cosa ha in serbo lo studio, ci viene semplicemente data una breve frase che dice "nulla è off limits" tutto prima che venga fornito un save the-date dell'11 dicembre (lo show si svolge il 12 dicembre per chi è in Europa).

Sembra proprio che qualunque cosa il team abbia creato abbia di nuovo un tema urbano, quindi se ti è piaciuto The Ascent, questo annuncio sembra essere uno che non vorrai perderti.