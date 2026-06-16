Lo sviluppatore di The Last of Us dice che è positivo che non abbiamo visto Intergalactic: The Heretic Prophet a State of Play, in realtà

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Al PlayStation State of Play, abbiamo potuto vedere le novità e le migliori di alcuni grandi studi Sony, tra cui Insomniac Games e Sony Santa Monica. Tuttavia, un grande nome Sony che è stato notevolmente assente è stato Naughty Dog, cosa che è sembrata strana a qualcuno, dato che lo studio ha un nuovo gioco presentato in Intergalactic: The Heretic Prophet.

Secondo l'ex sviluppatore di The Last of Us, Del Walker, i fan dovrebbero essere contenti che Intergalactic: The Heretic Prophet non sia apparso allo State of Play, poiché significa che Naughty Dog è impegnata sul gioco. "Ogni volta che uno studio di giochi AAA deve spostare risorse per realizzare un trailer, il gioco perde circa 4 mesi di tempo dedicato allo sviluppo reale. Senti, vuoi un nuovo gioco o no?" ha spiegato in un post su X/Twitter (tramite GamesRadar).

Questo ha suscitato qualche critica negativa dal punto di vista di Walker, ma come ha sottolineato in un post successivo, ha l'esperienza nel distribuire giochi AAA per sapere che i trailer possono richiedere molto tempo. Con Intergalactic che non ha ancora una data di uscita, è probabile che Naughty Dog stia ancora lavorando duramente per perfezionare il gioco nella fase di produzione, il che significa che il tempo è meglio impiegato per renderlo un gioco migliore da giocare piuttosto che avere un trailer appariscente.

Sappiamo che Naughty Dog tornerà un giorno, ma anche se nessun trailer è una cosa positiva a lungo termine, ci ricorda quanto questo sviluppatore sia stato assente negli ultimi cinquant'anni.