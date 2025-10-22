Lo sviluppatore di Trials RedLynx annuncia una proposta di ristrutturazione nell'ambito delle misure di riduzione dei costi di Ubisoft

HQ

Ubisoft ha rivelato una nuova misura di riduzione dei costi che prenderà di mira lo sviluppatore RedLynx, noto per il suo lavoro prevalentemente sulla serie Trials.

Annunciato in un post sul blog, si afferma che è stata consegnata una "proposta di ristrutturazione" che mirerà in ultima analisi a "semplificare, ridurre i costi e garantire una maggiore definizione delle priorità e dell'efficienza in tutta la rete di studi dell'azienda in tutto il mondo".

Sì, questo è un sacco di chiacchiere esecutive, ma se lo riduci è una politica di riduzione dei costi che si tradurrà in licenziamenti. La dichiarazione rileva esplicitamente che ci sarà una riduzione di un massimo di 60 posizioni come parte di questa proposta, ma che non conosceremo i dettagli esatti fino all'inizio dei negoziati il 30 ottobre e alla fine si concluderanno a fine novembre. La proposta riguarderà anche solo i team di produzione e amministrazione.

Questo fa anche parte di uno sforzo per cambiare il modo in cui RedLynx realizza i suoi giochi, poiché presto ci sarà un'enfasi su una "configurazione multipiattaforma" per "piccoli schermi", e che vedremo questo in pratica in due prossimi progetti mobili.

L'amministratore delegato di RedLynx, Celine Pasula, ha parlato di questo cambiamento: "Siamo fiduciosi che, con i cambiamenti proposti, RedLynx continuerà a svolgere un ruolo significativo nel futuro di Ubisoft, guidando l'eccellenza tecnica sui dispositivi mobili e rafforzando le capacità cross-platform e multi-piattaforma di Ubisoft su piccoli schermi per espandere la portata del nostro pubblico".

Pensi che questo sarà in definitiva vantaggioso per il futuro di RedLynx ?