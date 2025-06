Lo sviluppatore Spiritfarer presenta il nuovo progetto At Fate's End

Durante il Xbox Games Showcase, lo sviluppatore Thunder Lotus si è preso un po' di tempo per rivelare e presentare al mondo il loro prossimo progetto. Conosciuto in precedenza come i creatori di Spiritfarer, questo prossimo gioco avrà uno stile visivo e un'estetica simili, ma la sua idea e il suo nome sono molto diversi.

Conosciuto come At Fate's End, questo è un gioco d'azione e avventura 2D a scorrimento laterale in cui i giocatori hanno il compito di affrontare i loro fratelli in battaglie intense e sbalorditive. Sarà caratterizzato da un "nucleo emotivo" ed è descritto in un comunicato stampa come "un gioco più intenso, più guidato dall'azione, ma non meno intimo". Per quanto riguarda ciò che questo significa in pratica, possiamo aspettarci una storia che parla " di come le famiglie si dividono e di come potrebbero tornare insieme".

Per quanto riguarda il lancio di At Fate's End, debutterà nel 2026 anche su PC, Xbox Series X/S e PS5, con un lancio del primo giorno su Game Pass.