Lo sviluppatore svedese Bloom & Gloom annuncia un'avventura accogliente ispirata a Studio Ghibli, Into the Wind

Come parte del PC Gaming Show, lo sviluppatore indie svedese Bloom & Gloom è apparso per presentare il suo nuovo titolo appena annunciato, Into the Wind. Questo è un progetto d'avventura accogliente ispirato alle opere dello Studio Ghibli, che invita i giocatori a esplorare un'area soleggiata e mediterranea nota come le Isole Adriatiche di Santa Rosa, il tutto gestendo una ditta di consegne.

Al centro del gioco c'è una storia descritta nel seguente modo: "Nel mondo ispirato allo Studio Ghibli di Into The Wind, i giocatori ereditano la ditta di consegne dello zio Umberto mentre cercano di risolvere il mistero della sua scomparsa. Lungo il percorso, faranno amicizia con i colorati abitanti dell'isola, personalizzeranno la loro moto e la loro casa, affronteranno pirati aerei turbolenti e scopriranno la libertà della vita tra le nuvole in un'avventura sentita ispirata dalla gioia stessa del viaggio."

Combinando meccaniche di consegna, dove bisogna considerare il peso dei pacchi e la quantità di carburante necessaria per il trasporto, oltre a come meteo, vento e variazioni di terreno influiscono, Into the Wind offre uno strumento unico di movimento sotto forma di una moto volante. È progettato per rendere più facile muoversi sulle isole verticali e varie, anche se trasportare pacchi su questa terra non è sempre semplice.

Parlando di ciò che spera di ottenere con Into the Wind, il game director Robin Hjelte spiega: "Non è un segreto che siamo fan di Miyazaki e dello Studio Ghibli. Soprattutto Porco Rosso mi colpì profondamente, e volevo creare un gioco su cui volare tra idioti amanti della libertà in un'ambientazione romantica nel mare Adriatico. Into the Wind è la nostra lettera d'amore a tutto questo, e ad altri che per noi sono stati davvero significativi: anime, giochi, film, serate estive al tramonto. È un gioco che parla di slancio, volo e grande sensazione di gioco, ma anche di immergersi nei piccoli momenti di questo mondo e delle sue storie. Non vediamo l'ora che tu prenda il volo a Santa Rosa!"

Anche se non ci sono ancora una data di uscita per Into the Wind, sappiamo che il gioco arriverà su PC tramite Steam e che arriverà per primo sotto forma di progetto Early Access. Dai un'occhiata al trailer di annuncio e ad alcuni screenshot iniziali qui sotto.