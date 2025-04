Lo sviluppatorePokémon Go Niantec sta licenziando 68 dipendenti dopo l'acquisto saudita

HQ

È stato solo l'altro giorno che abbiamo riferito che non dovremmo aspettarci grandi cambiamenti a Pokémon Go a seguito dell'acquisto da parte del Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita (PIF) dello sviluppatore Niantic. E suona bene, ma purtroppo l'acquisizione non è del tutto priva di conseguenze.

Come spesso accade quando i giganti a corto di liquidità rilevano uno sviluppatore, purtroppo ciò porterà a licenziamenti. GameDeveloper.com ora riferisce che almeno 68 persone saranno licenziate dal 20 maggio. Il CEO di Niantic, John Hanke, afferma che ciò consentirà loro di "operare come un'organizzazione di startup, focalizzata sulla strada da percorrere", il che apparentemente significa che "alcuni ruoli non sarebbero necessari dato il nostro nuovo focus".

Offre anche alcune parole gentili, che purtroppo non aiutano coloro che hanno appena perso i loro mezzi di sostentamento:

"Apprezziamo profondamente le persone di talento che ci hanno aiutato ad arrivare qui e per i loro numerosi contributi, e li sosterremo nella transizione verso nuove opportunità"

Nonostante le assicurazioni che Pokémon Go non saranno interessati, è probabile che alcuni degli almeno 68 dipendenti licenziati siano stati coinvolti in qualche modo con il titolo, il che significa che potrebbe ancora sentire effetti indiretti.