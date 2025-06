Lo sviluppo del remaster di Final Fantasy Tactics è stato impegnativo poiché il codice originale non esiste più C'è voluta "la forza pura" di Square Enix per rendere il gioco in arrivo una realtà.

HQ Una delle cose annunciate durante il non-E3 di quest'estate è stata una rimasterizzazione di Final Fantasy Tactics, qualcosa di cui si era parlato ampiamente in precedenza. Ma a quanto pare, realizzare questo remaster è stato più difficile di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare. In un'intervista sul sito ufficiale di Square Enix con il regista Kazutoyo Maehiro, è stato rivelato che il codice originale non esiste più: "Ci sono state una serie di sfide importanti, ma tutte derivavano dal fatto che i dati master e il codice sorgente del gioco originale non esistevano più". Il motivo per cui questo non è stato salvato è che "conservare quel tipo di dati non era una cosa normale da fare all'epoca [1997]", continua. Inoltre, la pratica a quei tempi era quella di fare una versione giapponese e poi sovrascrivere quel gioco con edizioni occidentali: "A quei tempi, non avevamo il tipo di strumenti di gestione delle risorse robusti che esistono oggi e, per di più, il flusso di lavoro di produzione del gioco era tale che veniva prodotta prima la versione giapponese e poi creavamo versioni localizzate sovrascrivendo i dati con quelli di altre lingue, incluso l'inglese". Spiega che, poiché non c'era supporto online o qualcosa del genere, non era necessario, e "una volta creato il gioco, era tutto", continuando: "Penso che sia giusto dire che sviluppare questo gioco senza alcun master data o codice sorgente è stata la sfida più grande". Risolvere questo problema ha quindi richiesto "forza pura", conclude, spiegando che il team ha dovuto rivedere le diverse versioni disponibili e giocarle per cercare di capire come funzionavano. Il 30 settembre vedremo quanto ci sono riusciti. È allora che Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles verrà rilasciato su PC, PlayStation, Switch 2 e Xbox.