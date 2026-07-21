Lo sviluppo di Poppy Playtime Capitolo 6 è stato confermato, con nuove storie e personaggi ambientati nella terrificante fabbrica di giocattoli

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Per anni, Poppy Playtime è stato un fenomeno reale tra gli appassionati di horror, sia su PC che, successivamente, su console, e milioni di coraggiosi si sono avventurati nella fabbrica della Playtime Co. per svelarne i segreti mentre fuggivano dai suoi sinistri mostri residenti come Huggy Wuggy, Mommy Loonglegs, Catnap e altri. Con l'uscita di Poppy Playtime Capitolo Cinque: Cose Rotte, sembrava che la storia e la trama del gioco fossero complete e ben connesse, ma forse era solo una cortina di fumo che nascondeva la verità...

È stato scoperto che il profilo LinkedIn di Austin James - Creative Lead e Concept Artist presso Mob Entertainment - elencava il suo ruolo di concept artist per Poppy Playtime Capitoli 5 e 6, menzionando specificamente il design di personaggi e giocattoli per questi episodi della serie episodica.

James non è esattamente un freelance con un contratto temporaneo, ma piuttosto l'attuale responsabile creativo dell'azienda, quindi è ragionevole supporre che le informazioni siano accurate. Un'ulteriore prova di ciò è che il suo profilo LinkedIn è stato rapidamente modificato e non include più alcun riferimento ai Capitoli 5 e 6.

Naturalmente, al momento non ci sono ulteriori informazioni ufficiali disponibili riguardo alla continuazione di Poppy Playtime, ma dato il ritmo dei Capitoli precedenti, non sorprenderebbe se vedessimo qualche tipo di anticipazione prima della fine del 2026.

Sei pronto ad addentrarti ancora di più nel mondo di Poppy Playtime ?