Lo sviluppo di State of Decay 3 sembra "andare davvero bene"

HQ

Sono passati sei anni da quando State of Decay 3 è stato rivelato, e quasi due anni dall'ultima volta che abbiamo avuto un trailer. È chiaro che lo sviluppatore Undead Labs sta lavorando al progetto, ma anche che si sta prendendo il suo tempo. Tuttavia, Craig Duncan, capo di Xbox Game Studios, afferma che lo sviluppo procede secondo i piani.

In un'intervista a GamesRadar, ha accennato brevemente al progetto, sottolineando che dietro le quinte stanno andando bene:

"Penso che il [PR] in questa stanza mi ucciderà se ti do la risposta. Ecco cosa posso dire: ho fatto diverse visite a quello studio negli ultimi sei-otto mesi. Mi sono seduto e ho giocato con la squadra un sacco di volte. Sta andando davvero bene. Siamo molto entusiasti del franchise e del suo potenziale. Quindi sicuramente ne vedrò molto di più nel prossimo anno... È una buona risposta alla tua domanda? [risate]"

Almeno è una promessa che non affronteremo tutto il 2026 senza un vero aggiornamento sul gioco, anche se quanto sarà vicino al lancio resta sconosciuto.