Lo sviluppo di Xbox Helix inizia su PC - letteralmente

La prossima Xbox sarà più un PC o una console? Questa domanda ha dominato le sezioni di commenti e i social media tra i gamer nell'ultima settimana, ma ieri abbiamo iniziato a vedere la risposta. Come abbiamo riportato mercoledì sera, abbiamo ricevuto un'ondata di informazioni su Xbox Helix dalla GDC, tra cui informazioni su prestazioni, nuove funzionalità hardware, retrocompatibilità e la rivelazione che i kit di sviluppo per Xbox Helix inizieranno a essere distribuiti nel 2027.

Ma come sviluppare al meglio i giochi per il dispositivo? Beh, anche Microsoft aveva una risposta a questo, come ha sottolineato il direttore di The Verge, Tom Warren, su Bluesky. I cartelli alla presentazione di Microsoft recitavano:

"Costruire Xbox su PC. La nostra GDK unificata si sviluppa per il gaming su PC Windows, console portatili Windows e console next-gen."

In breve, i futuri giochi Xbox saranno sviluppati utilizzando strumenti per PC. Questo sembra confermare il nostro sospetto che Xbox Helix sia una console ibrida con (si spera) il meglio di entrambi i mondi.