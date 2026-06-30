Lo yen giapponese raggiunge i minimi degli ultimi 40 anni, raggiungendo livelli non visti dal 1986

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Per la prima volta in 40 anni, lo yen giapponese ha raggiunto minimi come mai prima d'ora. La valuta è attualmente valutata a un tasso di conversione di 162,41 yen per dollaro, inferiore al calo registrato nel 1986, quando lo yen raggiunse 162,23 per dollaro. Questo forte calo ha suscitato preoccupazioni che Tokyo dovrà presto intervenire per rimettere la valuta in carreggiata.

Per quanto riguarda ciò che sta guidando il continuo calo dello yen, ci sono molteplici motivi, tra cui gli aumenti dei tassi d'interesse da parte della Banca del Giappone, ma anche il conflitto in corso in Medio Oriente, che ha ulteriormente alimentato le preoccupazioni inflazionistiche e sparato le prospettive globali sui tassi di interesse.

Secondo Reuters, non migliorerà presto, poiché gli esperti valutari sembrano credere che lo yen scenderà ulteriormente, raggiungendo circa 164 per dollaro entro l'inizio del 2027, motivo per cui si prevede che Tokyo e il Ministero delle Finanze intervengano presto nuovamente per sostenere lo yen.