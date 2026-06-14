Lo YouTuber Gaspi e il cantante Oliver Tree muoiono in un incidente in elicottero a Rio de Janeiro

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Un incidente in elicottero a Rio de Janeiro ha causato la morte di sei persone domenica mattina, tra cui le vittime c'erano il popolare youtuber argentino Gaspi (vero nome Gaspar Prim, 23 anni) e il cantante americano Oliver Tree (32 anni). CNN Brazil ha confermato l'identità dei sei passeggeri dei due elicotteri schiantati nel Recreio dos Bandeirantes, nella zona sud-ovest di Rio de Janeiro.

Gaspi, con oltre 7,5 milioni di follower su tutti i canali social, è diventato famoso per contenuti virali e umoristici, apparendo in modo famoso a La Velada del Año 2025, un evento di pugilato amatoriale in Spagna. Oliver Tree stava facendo un tour mondiale, essendo stato a San Paolo il 6 giugno, con oltre 11 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 20 milioni di follower su tutte le piattaforme social.

I piloti di entrambi gli aerei morirono nella collisione, così come i quattro passeggeri di uno degli elicotteri. Gli elicotteri si sono scontrati in volo, secondo informazioni preliminari, cadendo in un deposito di veicoli elettrici e incendiando almeno 20 veicoli. È in corso un'indagine forense.