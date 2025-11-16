Lo YouTuber Jack Doherty arrestato a Miami con l'accusa di possesso di droga

HQ

Lo YouTuber Jack Doherty è stato arrestato sabato mattina nell'area di Miami con l'accusa di possesso di droga e accuse correlate. Gli agenti dicono che il 22enne stava registrando contenuti mentre si trovava sulla carreggiata e bloccava le auto prima di essere preso in custodia.

Secondo quanto riferito, una successiva perquisizione ha scoperto metà di una pillola arancione compatibile con un'anfetamina della Tabella II, insieme a tre sospette sigarette di cannabis. Le autorità stanno ancora determinando le circostanze esatte che hanno portato all'incidente.

Doherty è noto per i video di scherzi provocatori e gli scontri con estranei, spesso condivisi con il suo grande seguito online. Ha più di 15 milioni di abbonati su YouTube, oltre a milioni di follower su TikTok e Instagram.