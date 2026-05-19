Lo YouTuber lascia cadere la telecamera nell'Oceano Indiano, poi cattura immagini di uno squalo incredibilmente raro

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A volte, gli YouTuber fanno cose che sorprendono davvero e ti lasciano colpito. A tal fine, il creatore Barny Dillarstone ha recentemente deciso di installare una telecamera a visione notturna nell'Oceano Indiano, in particolare in una regione al largo della costa di Bali, dove è riuscito a catturare una scena incredibile che senza dubbio susciterà l'interesse di oceanografi e biologi marini.

Lasciando cadere una telecamera nell'oceano e vedendola affondare di 700 piedi sul fondale, la telecamera ha presto iniziato a inviare video, catturando un ecosistema marino diversificato che includeva persino uno squalo che è stato catturato su pellicola molto raramente; in particolare lo squalo segugio indonesiano.

Secondo Dexerto, Dillarstone dovette consultare esperti per determinare la specie dello squalo, e si scoprì presto che questo episodio era una delle prime, forse la prima volta, che la creatura veniva mai ripresa in video.

L'avventura ha anche catturato molte altre forme di vita marina interessanti, ma lo squalo indonesiano si è distinto come la crème de la crème di tutta l'impresa, come potete vedere nel video qui sotto.