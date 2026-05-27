Lo YouTuber Tom Kopke vince la terza gara annuale consecutiva di rotolare il formaggio

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Le corse di rollo del formaggio che si tengono a Cooper's Hill, nel Gloucestershire, nel Regno Unito, sono una delle tradizioni annuali più amate della zona, anche se una tradizione molto particolare e insolita. Ogni maggio, piloti da tutto il mondo viaggiano nella zona per inseguire ruote di formaggio giù per una ripida collina e, ultimamente, una persona si è dimostrata piuttosto efficace proprio in questo.

Secondo BBC News, l'influencer e YouTuber tedesco Tom Kopke è uscito ancora una volta in vantaggio, vincendo la gara a cui ha partecipato, il che ora lo rende vincitore per tre volte consecutiva di una gara di cheese-roll.

Parlando di questa vittoria, in un'intervista dopo la conclusione della gara, Kopke ha dichiarato: "Ti dico una cosa. Se quella collina è l'inferno, io sono il diavolo", che è probabilmente una delle più grandi dichiarazioni atletiche di tutti i tempi.

Oltre a questo, l'evento ha visto anche il figlio di un detentore del record mondiale Guinness vincere una gara, mentre una bambina di 11 anni ha vinto anche la prima gara in salita per bambini.