Lo zoo danese vuole i tuoi animali domestici indesiderati come cibo per i suoi predatori

HQ

Lo zoo di Aalborg in Danimarca ha fatto una richiesta a tutti gli interessati, che, per numerosi motivi, potrebbero aver bisogno di sbarazzarsi di animali domestici indesiderati. In particolare, hanno fatto una richiesta per questi animali domestici indesiderati per fungere da mangime per i loro predatori.

Può sembrare bizzarro, ma migliaia di animali domestici nella sola Danimarca, se non di più, vengono soppressi ogni anno, ma, come dice lo zoo di Aalborg in un post su Instagram (che trovate qui sotto), se vengono donati possono aiutare lo zoo con la sua "responsabilità di imitare la catena alimentare naturale degli animali".

Lo zoo accetterà polli, conigli e porcellini d'India, che secondo loro saranno "delicatamente soppressi" da personale addestrato prima di essere dati in pasto a una varietà di predatori, poiché il bestiame più piccolo "costituisce una parte importante della dieta dei nostri predatori".

I predatori che ne beneficeranno sono, tra gli altri, la lince eurasiatica, i leoni e le tigri. Per i predatori più grandi, accetteranno anche un cavallo, ma ci sono tutta una serie di regole associate alla donazione di un cavallo, come avere un passaporto per cavalli ed essere libero da malattie.

"Quando si allevano carnivori, è necessario fornire loro carne, preferibilmente pelliccia, ossa, ecc. per dare loro una dieta il più naturale possibile. Pertanto, ha senso consentire agli animali che devono essere soppressi per vari motivi di essere utili in questo modo. In Danimarca, questa pratica è comune e molti dei nostri ospiti e partner apprezzano l'opportunità di contribuire. Il bestiame che riceviamo come donazioni sono polli, conigli, porcellini d'India e cavalli", afferma Pia Nielsen, vicedirettore dello zoo in una dichiarazione.

Grazie, BBC.