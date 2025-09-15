LocalThunk spiega perché il grande aggiornamento 1.1 di Balatro non arriverà nel 2025

HQ

Se stavate aspettando con impazienza notizie su quando arriverà l'aggiornamento 1.1 promesso da Balatro, abbiamo qualcosa da condividere su questo fronte, anche se non è intrinsecamente positivo.

Lo sviluppatore LocalThunk ha pubblicato un post sul blog in cui spiega che l'aggiornamento promesso è ancora in arrivo, ma che manca un po' di tempo. Non debutterà più nel 2025 e la ragione di ciò è che si stanno prendendo il loro tempo e stanno tornando alla loro cadenza di sviluppo più tipica per il gioco, che è semplicemente di poche ore al giorno poiché sono uno "sviluppatore hobbista nel cuore e adoro armeggiare".

Come spiegato da LocalThunk: "Mi sono preso una pausa da tutto ciò che ha a che fare con il gioco per alcuni mesi fino all'inizio del 2025, quando molto lentamente mi sono rimesso al lavoro. Tuttavia, ho scelto di lavorare solo sul gioco come ho fatto all'inizio del progetto, come hobbista (poche ore al giorno e non sempre con l'aggiornamento 1.1), e si è scoperto che è molto più lento che lavorare in modalità crunch 12 ore al giorno come se fossi intorno al lancio.

Affermano inoltre di non aver mai imposto una scadenza per fare le cose per Balatro e non inizieranno ora, motivo per cui non intendono fissare la data di lancio del 2025 precedentemente prevista per l'aggiornamento.

Detto questo, se sei preoccupato che questo approccio possa portare all'abbandono del gioco da LocalThunk presto, spiegano anche: "Ho postato qualche mese fa che ho finalmente ottenuto il 100% dei risultati in Balatro e, per un po' di rassicurazione, il giocatore Balatro che è in me non mi permetterà assolutamente di allontanarmi dallo sviluppo di questo gioco. Sono già super entusiasta di provare a riprovare il gioco al 100% da un secondo profilo quando la 1.1 sarà pronta. State tranquilli, accadrà".