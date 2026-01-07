L'oceano di Europa potrebbe essere troppo tranquillo per la vita

HQ

La luna Europa di Giove è da tempo uno degli obiettivi più allettanti nella ricerca di vita extraterrestre, grazie a un vasto oceano nascosto sotto la sua crosta ghiacciata. Ma un nuovo studio suggerisce che l'oceano potrebbe essere molto meno ospitale di quanto gli scienziati sperassero.

I ricercatori che modellano l'interno di Europa concludono che il suo fondale roccioso è probabilmente troppo rigido per sostenere attività tettonica o vulcanica, processi che sulla Terra guidano reazioni chimiche essenziali per la vita. Senza fratture, faglie o vulcanismo subacqueo, l'oceano lunare faticherebbe a generare i nutrienti e l'energia di cui i microbi hanno bisogno per sopravvivere.

Sulla Terra, si pensa che la vita sia emersa intorno a bocche idrotermali, dove calore e chimica interagiscono sul fondale oceanico. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, sostiene che Europa probabilmente oggi non possiede tali caratteristiche, rendendo il suo oceano profondo un ambiente in gran parte inerte.

I risultati complicano, ma non mettono fine, alla ricerca. La missione Europa Clipper della NASA, lanciata nel 2024, è in viaggio per iniziare sorvoli ravvicinati nel 2031, alla ricerca di segnali che l'oceano nascosto di Europa possa ancora sorprendere gli scienziati, o che possa essere esistita miliardi di anni fa, prima che il suo motore interno si raffreddasse.