Lockheed Martin aggiorna le previsioni per il 2026 sulla crescente domanda di jet e missili

Lockheed Martin ha aumentato giovedì le sue prospettive di ricavi e profitti per il 2026, indicando una domanda globale sostenuta di caccia e sistemi d'arma avanzati, mentre i conflitti in diverse regioni aumentano la spesa militare.

L'appaltatore della difesa statunitense prevede ricavi per il 2026 tra 77,5 e 80 miliardi di dollari, al di fuori delle aspettative degli analisti, e ha previsto utili per azione fino a 30,25 dollari. L'azienda ha inoltre registrato un fatturato trimestrale di 20,32 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 18,62 miliardi di dollari dell'anno precedente. La divisione missili ha registrato la crescita più forte, con vendite in aumento di quasi il 18%, mentre l'unità aeronautica (che produce l'F-35) è cresciuta di oltre il 6%.

Lockheed ha evidenziato accordi di produzione ampliati con il governo degli Stati Uniti, incluso un accordo di sette anni per aumentare drasticamente la produzione di intercettori missilistici Patriot e un piano separato per oltre quadruplicare la produzione dei sistemi di difesa THAAD. L'azienda ha consegnato un record di 191 jet F-35 nel 2025, sottolineando la domanda continua per quello che rimane il più grande programma di armamenti del Pentagono.

Le tensioni geopolitiche e le guerre in corso hanno aumentato gli ordini in tutto il settore della difesa, supportando la visione di Lockheed nonostante le nuove regole statunitensi che legano dividendi e retribuzioni esecutive alle prestazioni di consegna. L'azienda ha pagato 3,13 miliardi di dollari di dividendi lo scorso anno, leggermente superiori all'anno precedente...