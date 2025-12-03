Lockheed Martin apre una nuova struttura per accelerare lo sviluppo di armi ipersoniche

HQ

Lockheed Martin ha aperto un nuovo laboratorio di integrazione di sistemi ipersonici nel suo campus di Huntsville, ha dichiarato mercoledì l'azienda, segnando un ulteriore passo nella spinta verso l'installazione di armi di nuova generazione capaci di volare a più di cinque volte la velocità del suono.

Il sito di 17.000 piedi quadrati ospiterà attrezzature avanzate per i test, ambienti di simulazione e strumenti di integrazione, facendo parte di un più ampio programma capitale da 529 milioni di dollari che include oltre 700.000 piedi quadrati di nuove strutture in costruzione o in pianificazione.

I sistemi ipersonici sono diventati un elemento centrale della competizione strategica tra Stati Uniti e Cina, con entrambi che si contendono di sviluppare armi in grado di superare e manovrare le difese tradizionali.

Lockheed ha dichiarato che il nuovo laboratorio aiuterà ad accelerare i cicli di test e a supportare i programmi futuri. L'annuncio arriva dopo che la start-up della difesa Castelion ha ottenuto contratti in ottobre per integrare la sua arma d'attacco ipersonica Blackbeard con i sistemi esistenti dell'esercito statunitense.

Direttore della gestione dei programmi per Lockheed Martin:

"Le armi ipersoniche stanno rimodellando il futuro della difesa militare offrendo velocità e manovrabilità senza pari che superano le minacce tradizionali."