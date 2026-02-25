Lockheed presenta il puntamento abilitato dall'intelligenza artificiale sugli F-35

HQ

Lockheed Martin ha testato con successo l'intelligenza artificiale sul suo caccia F-35 per identificare in modo indipendente potenziali obiettivi in volo, ha annunciato l'azienda. La prova, nota come Project Overwatch, si è svolta alla Nellis Air Force Base, Nevada, integrando un modello di apprendimento automatico nel sistema di controllo delle informazioni del jet.

Il modello di IA ha analizzato l'ambiente circostante e presentato potenziali obiettivi al pilota, segnando la prima volta che un sistema di IA tattica fa tali suggerimenti in tempo reale. Durante l'annuncio di questo risultato, Jake Wertz, vicepresidente F-35 Combat Systems di Lockheed, ha anche sottolineato la possibilità di aggiornare i modelli di IA a terra:

"Ugualmente importante è la nostra capacità di riprogrammare il modello AI a terra e di rendere disponibili quegli aggiornamenti per la prossima missione, un passo essenziale per mantenere un vantaggio tattico in un ambiente di minaccia in rapida evoluzione" (via Defense News).

Come afferma Lockheed Martin sui social media:

Intelligenza di nuova generazione, dove conta di più. Abbiamo integrato la capacità di Combat Identification (Combat ID) potenziata dall'IA direttamente nella cabina di pilotaggio dell'F-35, aiutando i piloti a vedere e affrontare le minacce più rapidamente.