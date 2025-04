Lockheed punta a mettere il turbo all'F-35 e trasformarlo in una "Ferrari"

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Dopo aver fatto un passo indietro dalla corsa al Next Generation Air Dominance dell'Air Force, Lockheed Martin sta reindirizzando i suoi sforzi per dare nuova vita all'F-35 e all'F-22 Raptor.

L'idea è quella di fondere la tecnologia all'avanguardia, sviluppata per l'ormai perduto contratto NGAD, in questi caccia esperti, creando di fatto un velivolo "quinta-gen-plus". I dirigenti ritengono che questo potrebbe produrre prestazioni vicine a quelle della sesta generazione a una frazione del costo.

"Ci sono tecniche e capacità... che sono stati sviluppati per (la nostra offerta NGAD) che ora possiamo applicare qui", ha detto il CEO di Lockheed agli investitori in una telefonata sugli utili di martedì. "Fondamentalmente prenderemo il telaio (dell'F-35) e lo trasformeremo in una Ferrari".

Con migliaia di F-35 che potrebbero beneficiare dell'aggiornamento, dai sensori migliorati alle capacità stealth più sfuggenti, i miglioramenti potrebbero ridefinire il dominio aereo sia per gli alleati che per i partner degli Stati Uniti. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.