Locomoto in arrivo su PC ad aprile

Come parte del Future Games Show in corso, lo sviluppatore Green Tile Digital ha appena rivelato la data esatta in cui i fan possono aspettarsi di tuffarsi nel loro prossimo gioco di avventura ferroviaria, Locomoto. Il titolo arriverà su PC l'8 aprile e, con questo annuncio in mente, è stato pubblicato anche un trailer della data di uscita.

Per quanto riguarda ciò che Locomoto offrirà ai giocatori, il gioco ruota attorno al diventare un conduttore di treni e viaggiare in un mondo lussureggiante, raccogliendo risorse, creando mobili per decorare il tuo veicolo e aiutando i passeggeri e i cittadini lungo il percorso con qualsiasi richiesta possano avere.

Parlando dell'imminente arrivo di Locomoto, il CEO di Green Tile Ben Clarke ha aggiunto: "Siamo molto entusiasti di rilasciare Locomoto su PC questo aprile. Sono così orgoglioso di tutto ciò che il nostro team ha realizzato finora. A volte è stato piuttosto impegnativo, ma ci siamo anche divertiti molto lungo la strada; Non vedo l'ora di condividere questa gioia con i giocatori, visto che finalmente arriveremo al lancio tra poche settimane! Siamo incredibilmente grati alla nostra community che ci ha già fornito così tanti feedback preziosi da quando abbiamo rilasciato la nostra demo e non vediamo l'ora di invitare ancora più giocatori a unirsi a noi nel nostro viaggio".

Al momento sono stati annunciati solo piani per una versione console del gioco su Switch entro la fine dell'anno, ma con una così bella avventura promessa, puoi vedere qualche altro frammento del titolo per PC qui sotto.