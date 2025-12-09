Loekni ha appena rilasciato una demo per il suo pacifico gioco d'avventura chiamato Zitifono

Ci sono stati parecchi shadow drop a quest'anno Wholesome Snack Showcase, con giochi che sono stati lanciati per intero, su nuove piattaforme e persino demo in arrivo, e a partire da quest'ultimo punto, ora abbiamo un ultimo sviluppo di notizie da riportare.

Studio Leokni ha rivelato che, come parte dello show, è arrivata una demo per il loro prossimo gioco di avventura pacifica chiamato Zitifono. Questo titolo parla di affrontare le onde aperte ed esplorare un oceano azzurro, nuotare in insenature mozzafiato, trovare tesori e comunque interagire con gli adorabili abitanti della terra. Con un mistero da risolvere al centro del gioco, se cerchi un'avventura più rilassata, Zitifono è un film da tenere d'occhio.

Con la demo ora disponibile, stiamo ancora aspettando la data di lancio definitiva del gioco, ma la buona notizia è che quando il titolo arriverà per intero, sappiamo per certo che debutterà su PC tramite Steam.