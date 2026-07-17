Logan sta cercando una foto di Jean Gray nel nuovo trailer Marvel's Wolverine

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Prima di tagliare tra i mercenari come se fossero fatti di gelatina e riprenderci da continue ferite mortali in Marvel's Wolverine, lo sviluppatore Insomniac Games ci ha dato un'altra occhiata al titolo tramite un nuovo trailer cinematografico. Nel trailer di Ain't No Hero, Logan si prende costantemente cura e rintraccia una foto di sé e spesso dell'interesse amoroso non corrisposto Jean Gray.

Mentre Logan lascia andare la foto, si arrabbia sempre di più, fino a scatenare la sua rabbia contro Lady Deathstrike, che viene rivelata per la prima volta nel trailer come una delle principali antagoniste del gioco.

Abbiamo anche un nuovo sguardo a Sabretooth, che probabilmente sarà un po' d'aiuto o di ostacolo per Logan a seconda della situazione, ma almeno nel trailer sta cercando di sistemare alcuni mercenari che avevano le armi puntate su Wolverine.

Marvel's Wolverine uscirà il 15 settembre. Il gioco sarà probabilmente uno degli ultimi esclusivi Sony a uscire su disco, mentre Sony continua a percorrere la sua strada per porre fine ai giochi fisici per PS5.